عادل إمام تريند جوجل.. ما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الزعيم عادل إمام تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد مطالبة الضرائب المصرية له بمبلغ قدره 6 مليون جنيه، على رغم إبتعاده عن الساعه الفنية منذ ما يقارب 6 سنوات.





ووقع الفنان عادل إمام في أزمة مع الضرائب بسبب ثلاثة أعمال هم عوالم خفية وعفاريت عدلي وفلانتينو، والتي طبقت مصلحة الضرائبعليها ما يقرب من 6 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة، على الرغم من أن هناك بروتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية أن الأعمالالتي تتم بالمنطقة الحرة بالإنتاج الإعلامي أو إذا كان المنتج أجنبيا من خارج مصر يتمتع بجنسية أخرى لا تخضع للقيمة المضافة.





ما هو سبب خلاف عادل إمام مع الضرائب؟

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الخلاف بيننا وبين الضرائب أن الأعمال الفنية التيصورت في مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة، لأن هناك بروتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية أنالأعمال التي تتم بالمنطقة الحرة بالإنتاج الإعلامي أو إذا كان المنتج أجنبيا من خارج مصر يتمتع بجنسية أخرى لا تخضع للقيمة المضافة،وهذا محل الخلاف مع الضرائب".









مسلسلات الأعمال التي سببت أزمة لـ عادل إمام مع الضرائب





وأوضح: "هناك 3 أعمال سنة 2017 و2018 و2019 مسلسلات عوالم خفية وعفاريت عدلي وفلانتينو، طبقوا عليها ما يقرب من 6 مليونجنيه ضريبة قيمة مضافة، ونحن قمنا بالرد بأننا سددنا الضرائب ولا نخضع للقيمة المضافة وتقدمنا بلجنة الطعن للمأمورية ولجأنا إلى محكمة القضاء الإداري والدائرة 28 ستنظر الطعن يوم 28 يناير الجاري".

وتابع: "استفدنا كل الوسائل مع مصلحة الضرائب لذلك لجأنا لمحكمة القضاء الإداري، وقبل ذلك لم تكن هناك أي مشكلات سابقة معالضرائب".



محامي عادل إمام يكشف عن حالته الصحية





كشف خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم، بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن مرضه، وأكدخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن الفنان عادل إمام بصحةجيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي.





وعن أزمة الضرائب الخاصة بالفنان عادل امام، علق: الزعيم حريص على سداد الضرائب الخاصة به في مواعيدها.

وقال خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، عن تفاصيل الخلاف بين الزعيم ومصلحة الضرائب، أن الفنان سدد ضريبة الأرباحالتجارية بشكل طبيعي، ولكن قانون الضرائب استحدث القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية للقيمة المضافة.