بعد تصدره التريند.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الزعيم عادل إمام تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد مطالبة الضرائب المصرية له بمبلغ قدره 6 مليون جنيه، على رغم إبتعاده عن الساعه الفنية منذ ما يقارب 6 سنوات.





محامي عادل إمام يكشف عن حالته الصحية





كشف خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم، بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا عن مرضه، وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: أن الفنان الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي.





وعن أزمة الضرائب الخاصة بالفنان عادل امام، علق: الزعيم حريص على سداد الضرائب الخاصة به في مواعيدها.









وقال خالد الأشوح، أن الفنان سدد ضريبة الأرباح التجارية بشكل طبيعي، ولكن قانون الضرائب استحدث القيمة المضافة وأخضع الأعمالالفنية للقيمة المضافة.









ووقع الفنان عادل إمام في أزمة مع الضرائب بسبب ثلاثة أعمال هم عوالم خفية وعفاريت عدلي وفلانتينو، والتي طبقت مصلحة الضرائبعليها ما يقرب من 6 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة، على الرغم من أن هناك بروتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية أن الأعمالالتي تتم بالمنطقة الحرة بالإنتاج الإعلامي أو إذا كان المنتج أجنبيا من خارج مصر يتمتع بجنسية أخرى لا تخضع للقيمة المضافة.





ما هو سبب خلاف عادل إمام مع الضرائب ؟





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الخلاف بيننا وبين الضرائب أن الأعمال الفنية التيزصورت في مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة، لأن هناك بروتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية الأعمال التي تتم بالمنطقة الحرة بالإنتاج الإعلامي أو إذا كان المنتج أجنبيا من خارج مصر يتمتع بجنسية أخرى لا تخضع للقيمة المضافة،وهذا محل الخلاف مع الضرائب".









الأعمال التي سبب لـ عادل إمام أزمات مع الضرائب





وأوضح: "هناك 3 أعمال سنة 2017 و2018 و2019 مسلسلات عوالم خفية وعفاريت عدلي وفلانتينو، طبقوا عليها ما يقرب من 6 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة، ونحن قمنا بالرد بأننا سددنا الضرائب ولا نخضع للقيمة المضافة وتقدمنا بلجنة الطعن للمأمورية ولجأنا اليمحكمة القضاء الإداري والدائرة 28 ستنظر الطعن يوم 28 يناير الجاري".

وتابع: "استفدنا كل الوسائل مع مصلحة الضرائب لذلك لجأنا لمحكمة القضاء الإداري، وقبل ذلك لم تكن هناك أي مشكلات سابقة مع الضرائب".