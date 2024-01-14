نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل رزق تعود من جديد بمسلسل "روز وليلى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمل رزق وُلدت في القاهرة عام 1974، ورغم أنها قضت جزءًا من طفولتها ومراهقتها في المملكة العربية السعودية، حيث كان والدها صاحبصيدلية، عادت إلى مصر لمتابعة دراستها الجامعية. انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وتزوجت في سن 19 من المنتج إسماعيلكتكت، صديق للعائلة.





اكتسبت شهرة كبيرة في مجال التمثيل من خلال مشاركتها في عدة مسلسلات تلفزيونية، حيث بدأت مسيرتها الفنية في عام 1994 منخلال مسلسل "العائلة".

أمل رزق قامت بتقديم عدة أعمال فنية ناجحة، منها مسرحية "زقاق المدق" بالتعاون مع ضياء عبد الخالق ومحسن محيي الدين ودنيا عبدالعزيز وبهاء ثروت وكريم الحسيني، حيث حققت هذه المسرحية نجاحًا كبيرًا. وشاركت أيضًا في مسلسل "أفراح القبة" الذي ضم عددًا منالفنانين المشهورين، بما في ذلك منى زكي وجمال سليمان وإياد نصار، مسلسل آدم بطولة تامر حسني ودرة.

روز وليلى

وتشارك أمل رزق بمسلسل روز وليلى الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد.

مسلسل "روز وليلى" يتكون من 10 حلقات فقط، انتهت صناعته من التصوير منذ فترة طويلة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد. العمليجمع عددًا من الفنانين بمشاركة يسرا ونيللي كريم، ويشمل أيضًا أحمد وفيق وعارفة عبد الرسول ورزان مغربي وهشام عاشور وتامر فرجومراون يونس. المسلسل من تأليف البريطاني كريس كول، وتولى إخراجه أدريان شيرجولد.





قصة مسلسل روز وليلى

وتظهر نيللي كريم خلال أحداث مسلسل روز وليلى بشخصية محققة ولكن تُطرد من المكتب، وتتوالى الأحداث حتى تجتمع بالفنانة يسراليؤديان مهمة جديدة، ومن ثم تتابع وتتصاعد الأحداث في إطار ملئ بالألغاز والإثارة والتشويق، كما أن هشام عاشور يلعب دور شاب عاطلومتزوج من نيللي كريم، بينما يعيش أحمد وفيق في قصة حب كوميدية مع يسرا.