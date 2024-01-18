رامي رضوان يتحدث عن ابنته كايلا وتجربة التمثيل مع والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الإعلامي رامي رضوان خلال لقاء له مع ET بالعربي، عن ابنته كايلا وتجربة التمثيل التي خاضتها مع والدتها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل "جت سليمة".

تصريحات رامي رضوان عن ابنته كايلا

قال رامي رضوان: "كايلا اتربت في بيت بتشوفه كله على التلفزيون فبالنسبالها كلها مسألة وقت وتظهر على التلفزيون هي كمان، معنديش مشكلة أنها تعيد تجربة التمثيل ما دام مع مامتها ومبسوطة بالتجربة فليه لا، انا أهم حاجة عندي دراستها فلو التمثيل مش هيتعارض مع دراستها معنديش مشكلة، والمثيل مع غير مامتها حاليا لا والاستثناء أنها تكون بتمثل مع إيمي أو حسن الرداد"

علاقة ابنة رامي رضوان بمنصات التواصل الاجتماعي

وايضا تحدث رضوان عن تواجد ابنته كايلا على منصات التواصل الاجتماعي: "في "كنترول" معمول عليها في السوشيال ميديا لاعتبارات كتيرة اولا لأن مجال السوشيال ميديا متعب وهي بنوتة صغيرة ونفسية طفلة فلو لقت حد كاتب كلام وحش هتتأثر ومش هيبقى عندها فكرة أن ميفرقش معاها وانا مش حابب أنها تتعرض لدة"

أحدث أعمال رامي رضوان

واختتم رامي رضوان الحديث بالكشف مشاريعه القادمة قال "جاري التحضير لمشروع جديد عندي ليه شوية افكار بس مش هقدر اكشف عنها دلوقتي وهو مش هيكون برنامج توك شو هي تجربة جديدة واتمنى تعجب الناس".

رامي رضوان يحيي ذكرى دلال عبد العزيز

كان قد أحيا الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ونشر رضوان صورا تجمعه بالفنانة الراحلة، معلقا: «كل سنة وإنتي أطيب وأحن قلب.. المعنى الحقيقي للطاقة الإيجابية والحنية والعطاء والروح الجميلة، اللي سايبة أثر جوة قلوب كل الناس بكل أعمالك الحلوة عيدك في الجنة يا غالية، بتمنى تدعوا لها وتدعوا لحمايا الحبيب سمورة ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويجمعنا بيكم في الجنة».

رامى رضوان بشكل جديد

يذكر ان الإعلامى رامى رضوان، قد ظهر في برنامج جديد بشكل جديد خلال خطة التطوير التي تشهدها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في وسائلها الإعلامية، قدم رامي رضوان برنامجا جديدا وبشكل مختلف.