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بسمة عن دورها في "وبينا ميعاد": الجزء الثاني أعطاني حماس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نجوم مسلسل «وبيننا ميعاد» الجزء الثاني، كواليس أدوارهم حيث أكدت الفنانة آية سالم خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن دورها بالمسلسل لا يشبهها في الواقع كثيرًا، لافتة إلى أن الجزء الثاني مليء بمشاهد أعمق من الجزء الأول.

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شخصية ميران عبد الوارث في مسلسل وبينا ميعاد 

 

من جهتها، علقت الفنانة ميران عبد الوارث على دورها قائلة: «شخصيتي بنت مش ناضجة مراهقة وبتحب شاب، ووالدها مش موافق عليه، والعاطفة هتكون هي الغالب في الأمر، والمشاهد كلها فيها رسالة ونقطة تحول في حياتها».

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مشاركة بسمة في مسلسل وبينا ميعاد

 

أما الفنانة بسمة فقالت على دورها إنها كانت ضيفة خفيفة في الجزء الأول، لافتة إلى أن دورها في الجزء الثاني أعطاها حماس بشخصية واضحة وناضجة.

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تفاصيل دور صبا الرافعي في مسلسل وبينا ميعاد 

 

بدورها أشارت الفنانة صبا الرافعي إلى أن شخصيتها عبارة عن مهندسة ديكور، طموحة وجميلة، تقع في قصة عشق مع رجل آخر، منوهة أنها ستقوم بالإعداد لأغنية في عيد الحب المقبل.


أحداث مسلسل وبينا ميعاد 

 

يناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

 

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

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نجوم مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

 

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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