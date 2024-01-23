إلهام شاهين في إطلالة ساحرة بأحدث ظهور لها وهذا ما كشفته



القاهرة - محمد ابراهيم -

تلقت النجمة إلهام شاهين على إشادات واسعة من الجمهور، فور ظهورها بإطلالة مميزة، حيث اعتمدت على ارتداء فستان طويل وعقد وأسورة وشنطة قصيرة لونها ذهبي، حيث اعتمدت على وضع ميكب أب يبرز جمالها.

وشاركتصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

تعليقات الجمهور على إطلالة إلهام شاهين



وفورًا من مشاركة الاطلالة نالت على تعليقات كثيرة من الجمهور واصفين جمالها بشده ومتمنين لها حياة سعيدة.



إلهام شاهين تكشف لـ "دوت الخليج الفني" غياب جينيفر لوبيز في حفل توزيع جوائز جوى اوردز2024

أعربت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بحضور وتكريم حفل توزيع جوائز جوى اوردز2024.

وقالت:"جينيفر لوبيز لم تحضر حفل جوى اوردز2024، ولكن سعدت جدًا بوجود الممثل الأمريكي أنتوني هوبكنز وهو ممثل مشهور ومهم جدا في أمريكا ونحن جميعا سعدنا بتكريمه".

وأضافت: "طبعًا نجاة كسرت الدنيا الحمد لله كنا حاجة مشرفة جدا مصر كانت قوية الحمد لله".

ومن جانبه حرصت إلهام شاهين على تهنئة زملائها في المجال الفني حيث قالت:" مبروك تكريم الزعيم عادل إمام، والنجمة السورية الكبيرة استاذة منى واصف، ونجم السعودية فنان على مدفع والفنان الكويتي محمد المنصور، المطرب السعودي رابح صقر، والمطربة العربية المتألقة أصالة والمطربة اللبنانية نجوى كرم".

وأكدت:"تكريمات مستحقة الف مبروك لكل الفائزين من كل الوطن العربي ومن كل مكان في العالم، الفن وأهل الفن ينشرون البهجة في الحياة ويؤثر ن في المشاعر الإنسانية ربنا يسعدكم كما تسعدوا جمهوركم ".

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة إلهام شاهين مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود حكاية ألفريدو، والتي تصدرت الترند فور نزولها على الشاشة.

