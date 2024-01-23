"عندي فكرة" لـ يسرا محنوش سعد المجرد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح النجمين سعد لمجرد ويسرا محنوش في خطف أنظار الجمهور من خلال طرح أحدث أعمالهما الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عندي فكرة".

وفورا من طرح الأغنية نالت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

فريق عمل ديو "عندي فكرة"

والأغنية من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي وتم تصويره في إمارة دبي تحت إشراف المخرج نويل باسيل.

كلمات ديو عندي فكرة

وجاءت كلمات عندي فكرة كالتالي /عندي فكره مره حلوه

انا وانته نروح سفره

تجي نسافر للغرام

تجي نسافر للغرام

عندي فكره مره حلوه

انا وانته نروح سفره

تجي نسافر للغرام

تجي نسافر للغرام

لا تفكر يلا بينا

نعيشك ابعيشه زوينا

لا تفكر يلا بينا

نعيشك ابعيشه زوينا

عندي فكره مره حلوه

عندي فكره مره حلوه

حلوه حلوه حلوه

اسويلك روحي خيمه

ونترك الدنيا القديمه

شرايك ابقلبي تنام

تنام تنام

اسويلك روحي خيمه

ونترك الدنيا القديمه

شرايك ابقلبي تنام

لا تفكر يلا بينا

نعيشك ابعيشه زوينا

لا تفكر يلا بينا

نعيشك ابعيشه زوينا

عندي فكره مره حلوه

عندي فكره مره حلوه

حلوه حلوه حلوه

استحاله انسى حنانك

باقي في قلبي مكانك

هذه هيا هيا الحكايه

هذه هيا هيا الحكايه

استحاله انسى حنانك

باقي باقي في قلبي مكانك

هذه هيا الحكايه

هذه هيا الحكايه

الحياه ماهي معاده

لازم نعيش ابسعاده

الحياه ماهي معاده

لازم نعيش ابسعاده

استحاله انسى حنانك

استحاله انسى حنانك

رأيت في حبك يا غالي

احلى ايام وليالي

تركنا هالعالم ورانا

رأيت في حبك يا غالي

احلى ايام وليالي

تركنا هالعالم ورانا

الحياه ماهي معاده

لازم نعيش ابسعاده

الحياه ماهي معاده

لازم نعيش ابسعاده

عندي فكره مره حلوه

عندي فكره مره حلوه

حلوه حلوه حلوه

