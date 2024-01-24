لم أندم على ترك الطب.. باسم يوسف يكشف عن حياته قبل الشهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الإعلامي باسم يوسف خلال لقائه مع الإعلامي ريز خان، على قناة العربية، عن حياته قبل الشهرة، كما كشف سبب شهرته وآرائه حول ما يحدث في فلسطين: 'عملت كطبيب ولم أندم أبدًا علي ترك مهنة الطب من أجل الإعلام، وذلك بعدما تخصصت في جراحة القلب، لأنني لم أجد نفسي في هذا المجال من الأساس.

باسم يوسف: الإعلامي بيرس مورجان سبب شهرتي

واضاف باسم يوسف: حاليًا أحلامي أن أجمع الكثير من المال وافتح نادي للتنس أو أذهب إلى جزيرة بعيدة حتى أموت.. تذوقت طعم الشهرة لأول مرة عندما كنت في مصر 2011، وبدأت شهرتي تزيد في هذه الفترة، وبعدها أيضًا بدأت من الصفر، قبل أن تزيد شهرتي وأحقق شهرة جديدة بسبب ما حدث مع الإعلامي بيرس مورجان عند حديثنا عن حرب غزة.

رأي باسم يوسف في أحداث فلسطين

استكمل باسم يوسف حديثه، قائلا: في رأيي حرب غزة ليست دينية، لأن اليهود تلقوا في الدول العربية معاملة أفضل من التي تلقوها في أوروبا، وللأسف حياة الفلسطينيين ليست بأهمية حياة الآخرين بالنسبة للعالم.. البعض يعتبر الفلسطينيين مجرد أرقام كضحايا للحرب، حيث أفسدت إسرائيل أخلاق الغرب، ولا يوجد عذر لقتل 30 ألف شخص وجرح 70 ألف آخرين، وسر صمود أهل غزة هو دفاعهم عن أرضهم، وأغلب سكانها تم تهجيرهم سابقًا.

انطلاقة باسم يوسف المهنية

كانت انطلاقة باسم يوسف عندما أطلق برنامجه الساخر (باسم يوسف شو B+) من خلال موقع Youtube في عام 2011، وحقق خلال هذه الفترة نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، مما أدى بعدها ببضعة أشهر لكي يتعاقد مع قناة ON TV لكي ينقل نشاطه إلى التليفزيون من خلال برنامجه السياسي الساخر (البرنامج؟) الذي خصصت له ميزانية وصلت إلى ما يقرب من نصف مليون دولار، وبعد انتهاء الموسم الأول منه، انتقل باسم يوسف ببرنامجه إلى قنوات CBC وMBC مصر، وصار البرنامج يُصور منذ ذلك الحين على خشبة مسرح راديو بوسط البلد بشكل أسبوعي حتى توقف نهائيًا في عام 2014، غادر إلى الولايات المتحدة وقدم بعض البرامج الطبية.



