نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندما يصبح العمل اسم على مسمى "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض حاليًا مسلسل "حالة خاصة" عبر شاشة on ومنصة watch it، ويحقق المسلسل حالة من النجاح الكبير والتعليقات الإيجابية وعلى الرغم من أن العمل يتناول قصة شاب يعاني من مرض التوحد ولديه ذكاء خاص وهذا هو مضمون العمل ليحمل اسم "حالة خاصة".

حالة خاصة

إلا أن مع التوغل في الحلقات والمشاهد وتفاصيلها أصبح العمل "حالة خاصة" لأكثر من سبب بجانب قصته، وبعد أن ربط الجمهور في البداية بينه وبين فكرة المسلسل الكوري الشهير “المحامية الإستثنائية” الذي عُرض قبل عام واحد عبر منصة البث الرقمي نتفليكس.

استطاع صناع العمل أن يقولوا للجمهور أنه بعيد كل البعد عن اقتباس الأفكار من أعمال آخري.

حيث شهد العمل خلال حلقاته العديد من التفاصيل بداية من كادرات التصوير التي خرجت بشكل مميز مع كل مشهد، إتقان الفنانيين دورهم بشكل ممتاز والدرجة تجعلك تصدقهم.

فكرة الانتقال بين الأحداث وهى أن لاتقف عند وتيره وحده خلال عرض الحلقة مرحلة الإنتقال من الاطمئنان إلى الدهشة والصدمة مرورا بالغضب، حيث لعب مخرج العمل عبد العزيز النجار على عنصر الإثارة والتشويق في عدد من الحلقات.

أما عن الموسيقى التصوير فهي شئ آخر وكعادته الموسيقار الكبير هاني شنودة يأخذك لعالمه الخاصة بألحانه والموسيقى الخاصة به.

حالة خاصة

التفاصيل داخل العمل وصلت إلى ملابس غادة عادل التي تدل على قوتها وجمالها وأناقتها في أنها تكون سيدة مجتمع ومحامية كبيرة، تحكمها في انفعالاتها وبعدها عن المبالغة في الأداء.

حالة خاصة

وشاهدنا في إحدى حلقات العمل مشهد يجمع نديم مع رام الله على الحان "كان ياما كان" لبليغ حمدي بصوت ميادة الحناوي وتحديدا عندما قالت " والله زمان ياهوى زمان".

التعبير الوحيد الذي يعبر عن الجمهور في هذا الوقت هو والله زمان عن أعمالنا الدرامية المميزة التي كانت تفقدها الشاشة.

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

حالة خاصة

قصة مسلسل حالة خاصة