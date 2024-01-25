القاهرة - محمد ابراهيم - محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية " اعرف التفاصيل"

محمد هنيدي هو ممثل وكوميدي مصري شهير، ولد في 30 مايو 1974، اشتهر بأداء أدوار كوميدية في السينما المصرية، وقاد عدة أفلام ناجحة منذ ظهوره الأول في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1997، يتميز هنيدي بأسلوب فكاهي فريد وحضور مسرحي جذاب، وقد حقق نجاحا كبيرًا في صناعة الترفيه في الوطن العربي.

وقد تداولت أخبار متعددة حصول الفنان الكوميدي محمد هنيدي علي الجنسية السعودية، وتنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية فيما يلي التفاصيل كاملة.

هل حصل محمد هنيدي علي الجنسية السعودية ؟

نشر محمد هنيدي منشور عبر صفحته الشخصية قائلا " الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين... شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.

وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي ".

من هو الفنان محمد هنيدي ؟

محمد هنيدي فنان كوميدي ولد محمد هنيدي في 30 أكتوبر 1964 في مصر، لدية محمد هنيدي لديه اثنين من الأبناء، بدأ هنيدي حياته المهنية كممثل مسرحي، وسرعان ما انتقل إلى مجال السينما، اشتهر محمد هنيدي بأدوار الكوميديا الفكاهية والتي جعلته واحدا من أشهر الوجوه في السينما المصرية.

محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية " اعرف التفاصيل"

أعمال محمد هنيدي في مجال السينما والفن

للفنان محمد هنيدي اعمال عديدة في مجال الفن والسينما ومن أحد أعماله الشهيرة هو فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي حقق نجاحا كبيرًا.

كما قام بتقديم العديد من الأفلام الناجحة مثل "الخيالة"، "صعيدي في مصر"، و"تجربة دهب"، وغيرها

وفي إضافة إلى مسيرته في السينما، شارك هنيدي في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات.

يعتبر أسلوبه الفكاهي الفريد والتنوع في اختيار الأدوار سببا في جذب جماهير واسعة.

من خلال تألقه في عدة مجالات فنية، أصبح محمد هنيدي شخصية فنية رائدة في الوسط الفني المصري.