القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تصدره تريند جوجل..كل ما تريد معرفته عن مسلسل جولة أخيرة..تصدر مسلسل "جولة أخيرة" تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد بداية عرض أولى حلقاته غير منصة أمازون "Prime Video"، وبحث كثيرًا من المتابعين عن التفاصيل المتعلقة بمسلسل "جولة أخيرة" عبر محرك البحث الشهير "جوجل"



ويخوض النجم احمد السقا تحت رعاية الصباح إخوان أولى تجاربه في دراما المنصات وسط ترقب كبير من جمهور السقا المتشوق لرؤية العمل الذى يقدمه في شكل جديد تمامًا أحمد السقا أول نجم عربي يتواجد على منصة أمازون بـ "جولة أخيرة"

بعد تصدره تريند جوجل..كل ما تريد معرفته عن مسلسل جولة أخيرة

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مسلسل "جولة أخيرة" بشأن مواعيد العرض والقصة والأبطال، وذلك بعد عرض أول ثلاث حلقات من العمل.



مواعيد عرض مسلسل جولة أخيرة

ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وبدأ عرض مسلسل "جولة أخيرة" من اليوم الخميس 25 يناير الحلقة الأولى والثانية والثالثة، وفي يوم 1 فبراير يتم عرض الحلقة الرابعة والخامسة، وفي يوم 8 فبراير يتم عرض الحلقة السادسة والسابعة، وفي يوم 15 فبراير يتم عرض الحلقة الثامنة والتاسعة.



أحداث مسلسل جولة أخيرة



تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا، ليصبح أول عمل عربي على منصة العالمية.

أبطال مسلسل جولة أخيرة



المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل "جولة أخيرة" ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد،رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، وضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط، وسيعرض عبر منصة «Amazon Prime».