نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حصولة على الجنسية السعودية..هل سيترك محمد هنيدي مصر؟ " التفاصيل الكاملة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد حصولة على الجنسية السعودية..هل سيترك محمد هنيدي مصر؟ " التفاصيل الكاملة"..مازال الفنان الكوميدي محمد هنيدي متصدر محركات البحث جوجل، منذ إعلانه الحصول على الجنسية السعودية مساء يوم الخميس، ليتصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتردد إسمه بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية

وفي ذلك السياق تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة التي يحتاجها المتابعين المهتمين بالفن، وتستعرض بوابة دوت الخليج من خلال السطور التالية في التقرير الآتي، تفاصيل حصول الفنان محمد هنيدي على الجنسية السعودية.

بعد حصولة على الجنسية السعودية..هل سيترك محمد هنيدي مصر؟ “ التفاصيل الكاملة”

هل سيترك محمد هنيدي مصر؟

لم يعلن محمد هنيدي عن سفره إلى المملكة العربية السعودية حتى ذلك الحين، بل اكتفي بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين وولي العهد السعودي والمستشار تركي آل شيخ بمناسبة حصوله على الجنسية السعودية.

أول تعليق من محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية

حيث علق هنيدي على خبر حصوله على الجنسية السعودية، واعتبر أن ذلك تكريم له، على الرغم من عدة التكريمات التي حصل عليها في الفترة الماضية طوال مسيرته الفنية الكبيرة، ووجه الفنان الكوميدي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة العربية السعودية.

وحرص أيضًا هنيدي على تقديم الشكر للمتستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، عقب تعرضه للهجوم في الأيام القليلة الماضية، عقب تكريم الفنانة القديرة نجاة الصغيرة في حفل joy awards.



وكتب محمد هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

محمد هنيدي يشكر المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي

كما حرص محمد هنيدي على توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم التي تعرض لها خلال الأيام الماضية بعد تكريم النجمة القديرة نجاة الصغيرة في حفل "جوي أوردز".

وقال محمد هنيدي: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

بعد حصوله على الجنسية السعودية..تركي آل شيخ يطالب محمد هنيدي بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية



طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم محمد هنيدي بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وذلك بعد حصوله على الجنسية السعودية بساعات قليلة.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الؤسمي بموقع "فيسبوك": "ياليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني ويجدد ذكرياتنا.. هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا.. الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي".

تفاصيل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

عرض فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" في عام 1998، ودارت أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" حول خلف الدهشوري (محمد هنيدي) طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء آخرين.



وشارك في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كل من محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل، سهام جلال، مستورة، فتحي عبدالوهاب، هشام المليجي، أميرة فتحي، محمد يوسف، والعمل كان من تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.