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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف" (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة للفيلم “ أهل الكهف” من إنتاج محمد رشيدي البوسترات الرسمية للفيلم “ أهل الكهف” من بطولة النجم خالد النبوي.
وأعلنت عن موعد طرحه بالسينمات قائلة “ صيف ٢٠٢٤ أهل الكهف” لعلها عبرة.
أبطال فيلم “ أهل الكهف”
يشارك في بطولة فيلم “ أهل الكهف” الفنان خالد النبوي والفنان القدير رشوان توفيق والفنان محمد ممدوح والفنانة غادة عادل والفنانة ريم مصطفى والفنان القدير مصطفى فهمي والفنان القدير صبري فواز والفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي و الفنانة هاجر أحمد والفنان القدير محمود حميدة وعدد آخر من الفنانين والفنانات والعمل من إنتاج محمد رشيدي وتأليف أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة