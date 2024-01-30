نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تفاصيل شخصية لافينيا نادر في مسلسل "بابا جه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم أكرم حسني خلال السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "بابا جه"، الذي تشاركه في بطولته الفنانة نسرين أمين حيث تظهر بدور زوجته، وهو من إخراج خالد مرعي، وتلعب الطفلة لافينيا نادر خلال الأحداث دور ابنتهما.

طاقم عمل مسلسل “بابا جه”

يشارك في بطولة مسلسل بابا جه كل من الفنانة نسرين أمين، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل "بابا جه"

وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابه نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.

أعمال ظهرت بها لافينيا نادر



يذكر أن شاركت لافينيا نادر، مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "مقسوم"، الذي يعرض حاليًا في دور عرض السينمائية، بطولة ليلى علوي، سما إبراهيم، شيرين رضا، عمرو وهبة، هاجر السراج، سارة عبد الرحمن، وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، وآخرون من النجوم.

آخر أعمال لافينيا نادر



يذكر أن آخر أعمال لافينيا هو مسلسل "صوت وصورة"، ودارت أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

فريق عمل صوت وصورة



ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.