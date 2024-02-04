بعد كشفه عن حقيقة ارتباطه بها.. نزار الفارس يتصدر مؤشر البحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الإعلامي نزار الفارس، مؤشر البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو برفقة الفنانة حورية فرغلي، يكشف فيه عن حقيقة ارتباطه بها موضحًا إنهما مجرد صديقان فقط.

علاقة نزار الفارس وحورية فرغلي

وظهر نزار إلى جوار حورية في الفيديو، قائلا: "حورية حبيبة قلبي، أموت عليها، الجمهور العراقي والعربي كله يحبها، وأنا احبك حورية وأنتي أجمل ما رأت عيناي".

لترد عليه حورية: "أنت كده هتخلي الناس تفتكر انك عايز تتجوزني إحنا أصحاب".

وتابع نزار: "احنا أصدقاء ومفيش أي حاجة بينا، وانا أحبها وأحترمها، والوطن العربي كله يحترم حورية فرغلي، وأنتي غالية وعزيزة".وعلق على الفيديو وكتب "للتوضيح حورية فرغلي ماكو شي بيني وبينها مجرد صديقة".

وجاء ذلك بعد أن نشر نزار فارس مقطع فيديو يجمعه بحورية فرغلي، بعد أزمتهما الشهيرة، عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستجرام".

وقال في مقطع الفيديو: "هذا الورد لعيونكم بتاريخ 2-2 قبل عيد الحب، ومصحف من أجل أن يحفظك من أي شر".

وكتب على الفيديو معلقًا: "أهديت وردة إلى حبيبتي حورية فرغلي".

أزمة حورية فرغلى ونزار الفارس



يذكر أنه منذ نحو عام، علقت حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بقاله أسبوعين بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي أنه عراقي، أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر حلو، وأنا قولت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت.

وأضافت: أولًا الأسئلة اللي جاي يسألهالي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو.

وتابعت: ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي أنتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟.

ونفت حورية فرغلي ما تردد حول اتفاقها معه لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هو أنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ.

وكان نزار الفارس قد نشر مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذي يعرض على قناة دجلة العراقية والتي استضاف فيها حورية فرغلي.

وظهر نزار الفارس، فى نهاية الفيديو وهو يطلب يد حورية فرغلي وقال لها: "أنا بتقدم ليكي على الهواء مبروك عليكي أنا"، وكان رد فعل حورية فرغلي: "مبروك عليك أنا".