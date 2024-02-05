في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة فاروق الفيشاوي



القاهرة - محمد ابراهيم - فاروق الفيشاوي، الفنان الكبير الذي يلقب بالولد الشقي، عاش حياة فنية متميزة وكان يتسم بالتواضع. قام بتقديم أدوار متنوعة تشملشخصيات المجرم، الضابط، الطيب، والشرير. نجح في جذب جمهور واسع من خلال أعماله في السينما والمسرح والتلفزيون.





اكتسب فاروق الفيشاوي شهرة كبيرة باسماء متعددة مثل البرنس والحاوي والمشاغب. اكتشفه المخرج المسرحي عبد الرحيم الزرقاني أثناءأدائه لإحدى الأدوار في مسرحية عُرضت على خشبة مسرح جامعة القاهرة. أصبح فاروق أحد أشهر الممثلين في جيله، مُظهرًا موهبته،وسامته، وخفة دمه.

في يوم 5 فبراير عام 1952، رأى النور الفنان فاروق الفيشاوي في إحدى قرى سرس الليان بمحافظة المنوفية. نشأ في أسرة ميسورةالحال، حيث فقد والده وهو طفل صغير، وتولى شقيقه الأكبر مسؤولية تربيته.



فاروق الفيشاوي من كلية الطب إلى كلية الآداب

بدأ فاروق دراسته في كلية الطب وانتقل بعد ذلك إلى كلية الآداب. وبفعل شغفه الكبير بالتمثيل، قرر ترك دراسته في السنة الثالثة والانضمامإلى المعهد العالي للفنون المسرحية. نجح في التخرج في زمن كانت الساحة الفنية تعج بالنجوم، حيث بذل جهدًا كبيرًا لإثبات وجوده وموهبتهبينهم. تميزت أدواره بالتنوع بين الشر والخير، مما جعله يبرز وسط هؤلاء النجوم.



في بداياته، اتجه فاروق الفيشاوي إلى المسرح حيث قدم عدة مسرحيات من بينها "عيني في عينك"، "البرنسيسة"، "الرجل الصعيدي"،"فرسان آخر زمن"، "شباب امرأة"، "الناس اللي في التالت"، وغيرها.

شارك أيضًا في عروض الإذاعة بأدوار أولى، حيث أظهر موهبته في دور الصحفي الانتهازي محفوظ عجب في مسلسل "دموع صاحبةالجلالة"، الذي عُرض عبر الإذاعة بناءً على قصة موسى صبري. انتقل بعد ذلك إلى التليفزيون وشارك في مسلسل "حصاد العمر" معالفنان محمود المليجي. وكانت الانطلاقة الفنية الحقيقية بمسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، حيث نال إعجابًاكبيرًا.

نجاحات فاروق الفيشاوي بالدراما

فاروق الفيشاوي قدم أدوارًا ناجحة ومتألقة في عدة مسلسلات، من بينها "ليلة القبض على فاطمة" مع فردوس عبد الحميد، "أولاد آدم"،"قهوة المواردي"، "غوايش" مع صفاء أبو السعود، "عصفور في القفص"، "أبناء العطش"، "مخلوق اسمه امرأة"، "عصفور النار"،وغيرها.

في بدايته الفنية، قضى فاروق الفيشاوي فترة طويلة يجسد فيها أدوار الشاب "الجان" أو الوسيم، حيث كان يحظى بشعبية واسعة بفضلهذا الطابع الجذاب. كانت إشادة المخرجين بأدواره تتركز في الشخصيات الطيبة والمحبوبة.

فاروق الفيشاوي يتمرد على الچان

لكن بعد فترة، قرر الفيشاوي التمرد والتخلي عن هذا النمط، وكانت الانطلاقة الملفتة عندما جسد دور "على الزيبق" في الملحمة التراثية ذاتالاسم، حيث تغيرت الأدوار تمامًا، وتجسد شخصية "على" الشاب اليتيم الذي يسعى للثأر لوالده الفارس "حسن رأس الغول" في إطارقصة تدور في العصر العثماني.





فاروق الفيشاوي أكد أهمية دور التليفزيون في مشواره الفني قائلًا: "التليفزيون أساسي في انتشار الفنان، لأنه يسهل بسهولة دخول كلبيت دون عناء. أما السينما فتمثل النجومية المطلقة، والتليفزيون يشكل شريكًا للسينما في صنع نجومية الفنان، حيث يقدم فيه أدوارًامتنوعة."

اختيار الزعيم لفاروق الفيشاوي في المشبوه



بعد اختيار الفنان عادل إمام له في فيلم "المشبوه"، لفت فاروق الفيشاوي اهتمام المنتجين، مما دفعه للانتقال إلى عالم السينما. افتتحت لهأبواب النجومية، حيث قام بتقديم أكثر من مائة عمل سينمائي. تألق في أدوار بطولية متنوعة منها: "القاتلة"، "الطوفان"، "الرصيف"، "لاتسألني من أنا"، "سري للغاية"، "مطاردة في الممنوع"، "غدًا سأنتقم"، "حنفي الأبهة"، "فتاة من إسرائيل"، "الفضيحة"، "نساء خلفالقضبان"، "المرأة الحديدية"، "امرأة هزت عرش مصر"، "حضرات السادة الكدابين"، "ديك البرابر"، وغيرها.