نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. إحياء أعمال الموسيقار فريد الأطرش بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطة الاحتفاء برموز الكلمة والنغم حيث خصصت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري على مسرح الجمهورية لأعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش

حفل فرقة عبد الحليم نويرة بالمسرح الصغير

ومن المقرر أن يقدم الحفل برنامج مميز يضم نخبة من مؤلفاته الشهيرة منها:"قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك، وغيرها يؤديها كل من: داليا عبد الوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبد الحميد، حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن، وليد حيدر.

المايسترو أحمد عامر

أبرز أعمال فريد الأطرش

من المعروف أن فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لبلاده، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من المطربين والمطربات العرب منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.

وفاة فريد الأطرش

توفي فريد الاطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركًا إرثًا خالدًا مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.