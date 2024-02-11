انت الأن تتابع خبر مايا دياب تخير الجمهور اختيار إحدى أغنياتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خيّرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، متابعيها بين أغانيها الثلاث الجديدة، وسألتهم عن الأغنية التي فضلوها واستمعوا إليها بشكل أكبر ومتكرر.



تفاعل مايا دياب مع جمهورها بشأن أغانيها الجديدة، جاء عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ كتبت: أي أغنية من بين الثلاث أغاني الجديدة سمعتوها أكثر لحد اليوم؟ #كلن_قالولي قولي #تعالى_وافرح وأي أغنية عم تعيدوها مرات كتيرة؟.



وردت الفنانة على تفاعل جمهورها مع الأغنيات الجديدة، وشاركت فيديوهاتهم على خاصية "الستوري" في "إنستغرام".



وطرحت مايا ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم "MYMAYA"، حيث أصدرت الأغنيتان الأولى والثانية من الألبوم بالأشهر الماضية، وهي "طاقة إيجابية" و"تقلان".



وتقدم مايا لجمهورها، أغنيات منوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية، فأغنية "كلّن قالولي" بلهجة لبنانية، وتعاونت بها مجددا مع الفنان اللبناني زياد برجي من خلال الكلمات واللحن، ومن توزيع هادي شرارة.



كما تدمج بالأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.



وكررت مايا دياب تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولي" وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي.



أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعال وافرح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين وتوزيع هادي شرارة .