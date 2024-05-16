نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة يروج لفيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان باسم سمرة لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، بطولة الفنان محمد إمام، المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

نشر "سمرة" صورة تجمعة بالفنان محمد إمام والمخرج شريف عرفة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "حبيبي واخويا النجم محمد إمام انتظرونا في فيلم اللعب مع العيال في عيد الاضحي

مع المخرج الكبير استاذ شريف عرفه بالتوفيق والنجاح يارب وان شاء الله هتشوفو حاجه حلوه

يـلا بيـنا ".

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال"، كوكبة من نجوم أبرزهم: محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، غيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور أحدث الفيلم حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.