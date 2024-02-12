نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. دنيا ماهر زوجة كريم محمود عبد العزيز في "خالد نور وولده نور خالد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة والمسلسلات ذات الـ 30 حلقة.

ويعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2024 مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو ودنيا ماهر، وآية سماحة وشريف رمزي ويظهر الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف، والمسلسل من إخراج محمد أمين.

تفاصيل مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”

وتدور أحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في إطار إجتماعي كوميدي وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة، يجسد كلًا من الفنان محمود عبدالعزيز وشيكو شخصيتي المهندس خلال أحداث العمل الذي يناقش المشاكل الزوجية، وتظهر الفنانة دنيا ماهر زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر عرض المسلسل عبر قناة MBC.

آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز مؤخرًا في فيلم “ بيت الروبي ” الذي تم عرضه في صيف 2023 وحقق نجاح كبير،وشارك في بطولته كريم عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال الفنان شيكو

شارك الفنان شيكو مؤخرًا في السينما بفيلم “ابن الحاج أحمد”، من تأليف محمد وأحمد محي وإخراج معتز التوني وشارك في العمل كل من: سيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، وإسماعيل فرغلي

شيكو ومسلسل "اللعبة"

كما شارك شيكو في مسلسل اللعبة 4، عبر الذي تم عرضه عبر منصة شاهد، وشارك في بطولته هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المقرر أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من العمل بعد موسم رمضان 2024.