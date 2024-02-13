نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "قبل ما امشي".. بهاء سلطان يستعد لطرح "مارتحناش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد عدة نجاحات متتالية حققها النجم بهاء سلطان في الآونة الأخيرة، يستمر لاستكمال تلك النجاحات حيث يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية «مارتحناش»، بعد النجاح الضخم الذي حققه من خلال الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" والتي تحمل اسم “كله فالصو” مع الفنان أحمد سعد.

أغنية “مارتحناش” لـ بهاء سلطان من كلمات هانى رجب والحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وميكس وماستر ماهر صلاح.

تفاصيل أغنية “كله فالصو”

أغنية “كله فالصو” الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة فهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية "قبل ما امشى" والتي طرحها عبر “اليوتيوب” واقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.