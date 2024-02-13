نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..كل ما تريد معرفته عن مسلسل "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية ويكثر في السباق الرمضاني لهذا العام المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة.

تفاصيل مسلسل “صيد العقارب” لـ غادة عبد الرازق

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق، الموسم الرمضاني بمسلسل «صيد العقارب» المكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حوّل امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.

أحداث مسلسل" صيد العقارب"

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

من البرومو التشويقي لمسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

بوستر مسلسل صيد العقارب

ما هي آخر أعمال الفنانة "غادة عبد الرازق"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هي حكاية "تحت الحزام"، من مسلسل "حدث بالفعل"، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.