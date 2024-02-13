الحلقة 13 مسلسل بين السطور.. هاتف محمد علاء يورط سلمى أبو ضيف

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بين السطور بطولة كلًا من الفنانة صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة ONE، أحداث مشوقة حيث تمكن الضابط علاء من الحصول على محتوى هاتف جيمي اندرسون “محمد علاء”، ليتمكن من الحصول عل محادثات بينه وبين كلك شهاب - سلمى ابوضيف، ليستدعة الأخيرة للتحقيق فى مقتل جيمي.

وواجه الضابط علاء “علي الطيب” ملك شهاب بالمحادثات بينها وبين جيمي، لتحاول الانكار فى بداية التحقيق، إلا إنها تعترف إنها كانت تقابل جيمى اندرسون من أجل الظهور معها في برنامجها، لتحاول ان تقول له إنها لم تفعل شيئًا ولا تعرف كيف مات جيمي اندرسون، ويواصل الضابط علاء الضغط علي ملك من أجل الحصول على معلومات أخرى ولكت محتوى هاتف حيمي اندرسون يورط سلمى أبو ضيف.

أحداث مسلسل بين السطور

هو مكون من 30 حلقة مليئة بأحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور"، المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته دراميًا وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج.

يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

مواعيد مسلسل بين السطور

يذكر أن الدراما الاجتماعية "بين السطور" يعرض على MBC1، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية، على MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، تُعرض الدراما الاجتماعية "بين السطور" على شاهد مجانًا بعد الشاشة.