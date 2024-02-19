نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للاستمتاع بمسلسلات رمضان 2024: تردد قناة الحوار التونسية 2024 على نايل سات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث الجمهور عن قناة الحوار التونسية لمشاهدة مسلسلات، رمضان 2024 حيث تعد قناة الحور من أكثر القنوات التي تبث جميع المسلسلات التي يبحث عنها جميع الأشخاص بالإضافة إلى أنها تعرض جميع البرامج المتنوعة.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن قائمة المسلسلات التي تعرض على قناة الحوار التونسية



أبرز مسلسلات رمضان 2024

سوف تعرض قناة الحوار التونسية مجموعة من المسلسلات المتنوعة أبرزها مسلسل باب الرزق والذي

تم البحث عنه بكثرة في أخر فترة، ومسلسل الفلوجة وسوف يتم عرض الجزء الثاني منه،



كما أنها سوف تقوم بعرض مسلسل الفوندو، ومسلسل أولاد مفيدة.



تردد قناة الحوار التونسية 2024



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11658.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.



خطوات ضبط قناة الحوار التونسية



بعد معرفتنا لتردد القناة، سوف نعرض لكم خطوات ضبط قناة الحور التونسية على شاشة التلفاز الخاصة بك كما يلي:

في البداية، قم بالدخول إلى القائمة الخاصة بالقنوات على شاشة التلفاز الخاصة بك.



ثم قم بالنقر على كلمة بحث.



يجب عليك تحديد القمر الصناعي لنايل سات

بعد ذلك قم بإدخال التردد الجديد للقناة.

