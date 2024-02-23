نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ بطاقات حفل السوبر ستار راغب علامة في باريس قبل أيّام من موعده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعدّ السوبر ستار راغب علامة لحفله المنتظر في العاصمة الفرنسية باريس بحماس كبير بعد إعلان شركة "أس إيفنتس" المنظّمة للحفل عن نفاذ جميع البطاقات قبل أيّام من موعده.

ويحيي علامة هذا الحفل في السابع من مارس 2024 في قاعة "غراند ركس باريس"، ومن المتوقّع حضوره من قبل عدد كبير من جمهور السوبر ستار من الجاليات العربية المقيمة في فرنسا فضلًا عن توافد حشد كبير من الجاليات العربية المقيمة في البلدان الأوروبية المجاورة لحضور الحفل المنتظر، وتحديدًا من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا.

تفاصيل حفل راغب علامة

ومن المنتظر أن يشارك السوبر ستار جمهوره في أوروبا بأجمل اللحظات على وقع أنغام أغانيه الجديدة وتلك القديمة من أرشيفه الغنيّ العالق في ذاكرة الجمهور.

علمًا أن هذا الحفل لا يعدّ الحفل الأوّل للسوبر ستار في العاصمة الفرنسية حيث قدّم هناك خلال مسيرته عددًا من الحفلات الناجحة وأبرزها في صالة الأولمبيا الشهيرة وغيرها من الصالات التي تتّسع للآلاف من جمهور السوبر ستار.