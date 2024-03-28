أحمد جودة - القاهرة - مسلسل المداح 4 الحلقة 18.. صابر متهم في قضية قتل

يبحث عدد كبير من صناع الدراما المصرية عن مسلسل المداح 4 الحلقة 18، الذي أصبح من أكثر الأعمال الرمضانية مشاهدة على مدار السنوات الأخيرة، ولما يعرضه المسلسل وصناع العمل من أحداث تحاكي الواقع بصورة كبيرة.

مسلسل المداح 4 الحلقة 18



وفي الحلقة الماضية من مسلسل المداح 4 الحلقة 18 ظهرت مليكة “سهر الصايغ” وهي داخل منزل الحاج “زايد” الذي لجأ إلى صابر المداح حتى يعالج ابنته فاطمة بعدما ظهر عليها جن وبدأ صابر يرأ عليها الرقية الشرعية، فظهرت مليكة لتخبر صابر أنها عادت لتأخذ حقها منه، إلا أن صابر يتفاجئ بموت فاطمة وهذا ما جعل والدة فاطمة يتهم صابر بقتلها ويبلغ الشرطة عنه، وفي مشهد آخر من مسلسل المداح أسطورة العودة تظهر روح الشيخ سلام” أحمد بدير” والد صابر، ويأتي لعم خضر في المنام ويطلب منه أن يبقى بجانب صابر ولا يتركه حتى يصل إلى الورث.

حسن يخرج من السجن



ويخرج حسن أخو صابر من السجن إلا أن الشرطة قررت أن تسيطر على أرضه لأنها تحتوي على آثار، ويبدأ حسن في اتهام طليقته أنها هي السبب وراء ما يحدث له، إلا أن تامر شلتوت يخبره أنه يتعاون مع مليكة وأنهما يعملان لصالح الجن قزح ضد أخوه صابر.

فاطمة تعود للحياة مرة أخرى



وخلال تشريح جثة فاطمة تعود للحياة مرة أخرى ويؤكد الطبيب الشرعي أنها كانت مصابة بغيبوبة سكر، وتطلب فاطمة رؤية صابر بعد فك محبسه وعندما يدخل صابر إلى فاطمة تتحول إلى ملاك تسمى “تاج” يسرا اللوزي، وهي التي قامت بإنقاذ صابر من ألاعيب الجن في الموسم الماضي.