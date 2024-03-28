نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. سهرة رمضانية لماريمبا نسمة عبد العزيز بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار برنامج فعالياتها الرمضانية حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وذلك فى الساعة التاسعة والنصف مساء غد الجمعة 29 مارس علي المسرح المكشوف، ضمن أنشطة الشهر المعظم للثقافة المصرية.

أشهر المؤلفات العربية والغربية

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي اعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها:" رمضان جانا، اللي بالي بالك، الفن،البخيل وأنا،الدنيا ريشة، حرمت احبك، علي رمش عيونها،كراكشنجي، النصر، 3 دقات، مافيا، حارة السقايين، سهر الليالي، أغاني وموسيقى صعيدية، فلامنكو الماريمبا".

وتحل الفنانة سارة صفوت كضيفة شرف على الفرقة التى تضم العازفين محمد عصام، شريف صلاح (بيانو)، مصطفي سعيد (ساكسفون - كلارنيت)، نهي سامي (اوبوا)، امير ابراهيم ( ترومبون، علي الحريري - وليد جبر (ترومبيت)، عمر الصواف، أحمد عمري (قانون)، وائل النجار، بيشوي شنودة (اوكورديون)، هاني الصواف ( إيقاع )، ماجد الصواف ( كاجون - رق)، محمد عرفه(كونجا، إيقاع)، جمال علاء (درامز)، أحمد أنور (باص جيتار)، الريس كرم، حمدي العربي (غناء وموسيقى صعيدي).

نبذة عن نسمة عبد العزيز

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على الات الايقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.