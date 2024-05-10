التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول بين البنك الأهلي وفيوتشر.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي، أحداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أحداث الشوط الأول بين البنك الأهلي وفيوتشر

انطلقت صافرة بدايه الحكم وبدأ الاستحواذ والسيطرة من قبل فريق مودرن فيوتشر ولكن تغلب فريق البنك الأهلي على مجريات الدقائق الأولي من عمر الشوط الأول واحرز اللاعب كريم بامبو الهدف الأول لفريقه سكن شباك فيوتشر في الدقيقة الـ3.

وسرعان ذلك لم يستسلم فريق مودرن فيوتشر ونجح لاعبه جوناثان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ7 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

فيما دخل البنك الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: ايمن اشرف، سعيدو سيمبورى، أمير مدحت، عاصم صلاح، محمد بسيونى

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل