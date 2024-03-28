نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد للنجمة ليلى جلادستون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي لأحداث المشاريع السينمائية للنجمة ليلي جلادستون، التي حققت شهرة واسعة بنجاحها في فيلم مارتن سكورسيزي الأخير.

ونقلت ديلي ميل الإعلان الترويجي الجديد للفيلم، الذي يشهد مشاركة رايلي كيو في دور البطولة، ويطرح بعنوان Under The Bridge.

للمرة الثانية نجحت النجمة ليلي جلادستون في صناعة التاريخ خلال موسم الجوائز بهوليوود هذا العام، بعد نجاحاها في حصد جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي من جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

ووفق موقع ديلي ميل، النجمة حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي ضمن فعاليات حفل الجوائز الذي اقيم بهوليوود مطلع الأسبوع الجاري.

كشفت النجمة المرشحة للأوسكار ليلي جلادستون عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي تستكمل به رحلتها بالنجاح بعد تميزها في فيلمها الأخير مع مارتن سكورسيزي.

ووفق ديد لاين، فإن الفيلم القادم لـ جالدستون، سيطرح بعنوان The Memory Police، وسيتحدث عن النظام المنهجي للسلطة في طمس الهوية بين الاقليات في المجتمع الأمريكي.

مشاريع قادمة

أيضًا كانت قد استحوذت منصة أبل للبث الرقمي على حقوق توزيع وعرض العمل السينمائي الأحدث للنجمة القادمة بقوة ليلي جلادستون، بعد مشروعها الاخير مع مارتن سكورسيزي.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد لجلادستون، سيطرح بعنوان Fancy Dance، وسيكون أول مشروع سينمائي لإيركا تريمبلاي.

عرض إلكتروني

ومؤخرًا تم تحدد الموعد الرسمي لطرح فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon للمشاهدة رقميًا عبر منصة أبل بلص.

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر، كما تجسد ليلى جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي.