قلع الحجر الحلقة 18.. محمد رياض يأخذ بثأر ابنه من الشواكيش

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 مساءً - شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 18 تطور جديد فى الأحداث حيث يسعى فرماوى "محمد رياض" إلى الثأر من عائلة الشواكيش بعد قتل ابنه.

وتحاول روحية "سوسن بدر" ان توقف فرماوى عما يدور فى راسه تجاه الشواكيش مؤكدة له انهم ليس لهم ذنب فى قتل ابنه ولابد من وقف بحور الدم لأخذ الثأر بين العمامرة والشواكيش.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.