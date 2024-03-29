نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، في اللحظة التي استطاع فيها حرس الحدود المصري إنقاذ مليحة وأسرتها من انفجار بالحافلة التي كانت تنقلهم من ليبيا إلى مصر، وذلك أن المقدم أدهم قائد حرس الحدود، لاحظ نزول شاب غريب من السيارة، أثناء إنهاء إجراءات عبورهم لمصر، وعندما فر الشاب هاربا أمر جنوده بالقبض عليه وتفتيش السيارة وهنا كانت النجاة من الكارثة.

واكتشف الحرس أن السيارة مفخخة، وقبل انفجارها تدخل الجنود وانقذوا جد مليحة وطفلة من الموت حيث ساعدوه في النزول من الحافلة، فيما كان أحد الحرس يركض خلف الرجل المشتبه به، وأخذ في مصارعته حتى تمكن الإرهابي من الضغط على هاتفه لتنفجر السيارة من فورها وقد خرج منها الجد والطفلة بسلام.

و شهدت الحلقة 3 العديد من الأحداث التصاعدية، حيث دخول أدهم، إلى المستشفى بعد إصابته أثناء التصدى للعناصر الإرهابية على حدود معبر السلوم، وفى نفس الوقت يوجد جد مليحة داخل المستشفى بعد إصابته من الانفجار الذي حدث.

وتقوم مليحة بالذهاب إلى أدهم في غرفته، والاعتذار منه على أسلوبها عند المعبر وتعصبها، بسبب الإجراءات، ويتقبل أدهم اعتذارها، ولكن تتعصب مليحة مجددا عشان يناديها بلقب الدكتورة وتظن أنه يسخر منها

أبطال العمل

مسلسل مليحة، يضم في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاص، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

يعد مسلسل «مليحة»، أول عمل درامي مصري يناقش القضية الفلسطينية بشكل مباشر، مسلطا الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه، وتدور أحداث مسلسل مليحة، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟، هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين؟