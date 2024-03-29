نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: أحمد الفيشاوي وقف معانا وقفة جدعنة وساعدنا في بدايتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان هشام ماجد عن موقف أحمد الفيشاوي معه في بداية العمل الفني ومساعدته لهم قائلًا: "كبريائي منعني أقبل حاجات مش كويسة بفلوس كتيرة أو اني أسيب منتج عشان اروح لمنتج تاني فلوسه اكتر، والكبرياء شبه العند وانا برج الطور وساعات أعند عشان مرجعش في كلمتي، وكان زمان يخليني ماعتذرش، لكن دلوقتي كبرت وفهمت، اتأسفت لناس كتير زي مراتي وأمي، وكلمه اسف مش عيب بالعكس بتكبرك".



وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الفيشاوي اكتر حد وقف معانا وقفة جدعنة كنا لسه مش معروفين وهو كان نجم أو ي ساعتها ومازال نجم، وافق على كل حاجة مقابل إنه يقف جنبنا، وشايله ده جدًا، وهو مش مظلوم فنيًا لإنه بيعمل أفلام كتير ممكن يكون ناقصة يعمل مسلسلات".

هشام ماجد أكد أنه وأحمد فهمي كانا سبب الخلافات والمشاكل بينهم، وأوضح أن السبب الحقيقي لانفصالهم كان مسلسل "الرجل العناب".

وأشار إلى أنهم قرروا أن يكتب أحمد فهمي الفيلم بنفسه، إلا أن هذا القرار أدى إلى اعتراضات منهما ومن شيكو على الفيلم، مما جعل أحمد فهمي يقرر الانفصال والعمل لوحده.



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.