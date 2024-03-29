تعرف على موعد الحلقة19 من مسلسل "العتاولة" وتردد القنوات الناقلة له

القاهرة - محمد ابراهيم -

مع انطلاق أول حلقات مسلسل "العتاولة" على قناة MBC مصر، أصبحت الشعبية تتزايد باستمرار، وذلك بفضل فكرة المسلسل الجذابة والتي حازت على إعجاب الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، يعزى النجاح الكبير للمسلسل إلى تجمع نخبة من الفنانين الموهوبين، بما في ذلك الفنانة زينة والنجم أحمد السقا، مما زاد من جاذبية العمل وشهرته.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة

وإذا كنت من متابعي مسلسل "العتاولة" وتتساءل عن مواعيد العرض الرئيسية، فإليك التفاصيل:

القناة: MBC مصر

الأيام: السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء

الوقت: الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة

تذكر أن جدول العرض قد يتغير، لذا من الأفضل التحقق من الجدول الزمني للقناة لتأكيد المواعيد قبل المتابعة.



ويتم عرض مسلسل العتاولة بطولة النجم احمد السقا وطارق لطفي في الساعة 7:00 مساء عبر قنوات ام بي سي مصر، بالاضافة إلى أن تتم الإعادة في تمام الساعة 2:00 مساء عبر قنوات ام بي سي مصر؛ بينما يتم عرض المسلسل عبر قناة ام بي سي مصر 2 عند تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتكون الإعادة عند الثالثة عصرًا.



مسلسل العتاولة من المسلسلات الرمضانيه لعام 2024 التي تحظى بشعبية وجمهور كبير منذ أطلق أول حلقاته عبر شاشات عرض قنوات ام بي سي مصر، بالإضافة إلى مجموعه الفنانين الكبيرة التي تضم المسلسل والتي كان لهم عامل أساسي في شهرة المسلسل، علاوة على ذلك في هو يعتبر من أكثر المسلسلات الرمضانية التي حصلت علي أعلي إيرادات نتيجة التألق والإبداع في تقمص الشخصيات والأداء المثالي، بالإضافة إلى فكرة المسلسل.

القنوات الناقلة مسلسل العتاولة 2024

وتعرض قناة MBC مصر مسلسل العتاولة ومجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة خلال شهر رمضان، ويمكنك الآن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدتها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.