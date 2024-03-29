نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب صورة.. جيجي حديد تتصدر تريند جوجل السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم عارضة الأزياء جيجي حديد، تريند محركات بحث جوجل في السعودية، بعد انتشار صور لها أثناء تصوير إعلان إحدى المركات العالمية.



حيث شاركت "جيجي" صورة لها وهي تتناول مشروبًا من ستاربكس، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،



الصورة أثارت استياءً كبيرًا بين المتابعين، خاصةً مع الموقف السابق لحديد الداعم للقضية الفلسطينية ودعوتها لمقاطعة بعض المنتجات.

وظهورها أمام منتج لستاربكس، الشركة المعروفة بدعمها للاحتلال الإسرائيلي، زاد من التساؤلات حول تناقض مواقفها واتهمتها بالنفاق.



تعليقات الجمهور على منشور جيجي حديد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على الكثير من الانتقادات، حيث حاول البعض الدفاع عن حديد مشيرين إلى إمكانية أن تكون الصورة قديمة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما اكد آخرون أنها التُقطت خلال تصوير إعلان لها بالعلامة التجارية مايبيلين في نيويورك.



قصة حب جيجي حديد مع برادلي كوبر

من جهة أخرى، تعيش جيجي حديد حاليًا قصة حب مع الفنان العالمي برادلي كوبر، وقد زادت التكهنات حول متانة العلاقة بعد رصد الثنائي في أوضاع رومانسية عدة مرات يذكر أن حديد كانت قد دخلت قبل ذلك في علاقة قصيرة مع الفنان ليوناردو دي كابريو.

