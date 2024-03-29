نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون باتلر بطلا لفيلم جديد من انتاج شركة "سوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت شركة الانتاج السينمائي سوني بكتشرز اتفاق مع الفنان الشاب استون باتلر ليشارك في بطولة فيلم جديد بعنوان Caught Stealing.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون مقتبس عن رواية بالاسم نفسه، ومن اخراج دارين ارونوسفسكي.

ويجتمع ثلاثي هوليوود المميز ايما ستون واستون باتلر وبيدرو باسكال في بطولة عمل سينمائي قادم من انتاج شركة A24.

ووفق ديلي ميل، الثلاثي سيشاركون في بطولة فيلم سينمائي جديد يطرح بعنوان Eddington.

وانضم النجم بيدرو باسكال لأبطال الجزء الجديد الذي يتم التحضير له من فيلم المصارع Gladiator الذي سيكون من اخراج المخرج رايدلي سكوت.

وذلك حسب ما ذكر موقع "ديد لاين"، الذي اشار إلى أن قائمة نجوم الفيلم تتسع، مما يبشر بالتحضير لعمل سينمائي مميز، يتوافق وحجم الجزء الأول الذي جسد به راسل كرو شخصية البطولة وحصد عنه جائزة الأوسكار.

دنزال واشنطن

و يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

تفاصيل عن العمل

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لابطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر انتاجه رسميا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا إنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.