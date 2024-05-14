نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024 قبل انطلاق الجولة الـ32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطل الخميس المقبل جولة جديدة في عمر دوري روشن والتي تشهد مباريات مثيرة وكبيرة، حتى المباراة الأخيرة.

وكان الهلال السعودي قد توج باللقب بعد الفوز على الحزم ليحسم المنافسة القوية قبل نهاية المسابقة.

وتفتتح أولى الجولات بلقاء بين الخليج والنصر والذي سيقام على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 32 كالاتي:-

ترتيب الدوري السعودي

1-الهلال: 89 نقطة

2-النصر:77 نقطة

3-الأهلي:58 نقطة

4-التعاون: 52 نقطة

5-الاتحاد: 50 نقطة

6-الانفاق: 44 نقطة

7-الفتح: 42 نقطة

8-الفيحاء: 42 نقطة

9-الشباب: 41 نقطة

10-ضمك: 39 نقطة

11-الخليج: 36 نقطة

12-الوحدة: 35 نقطة

13-الرائد:32 نقطة

14-الرياض: 30 نقطة

15-أبها: 29 نقطة

16-الأخدود: 28 نقطة

17-الطائي: 28 نقطة

18-الحزم: 20 نقطة