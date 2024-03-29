فلورنس بيو تنشر مقطع فيديو تعلن به انطلاق تصوير مشاهد Thunderbolts

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأت النجمة فلورنس بيو متابعيها بنشرها لمقطع فيديو من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Thunderbolts، المشروع الضخم القادم ضمن عالم مارفل السينمائي، ووفق ديلي ميل، اللقطات اعلنت من خلالها فلورينس، ونقلتها عنها صفحة مارفل الرسمية، عن انطلاق تصوير مشاهد الفيلم رسميا.

زينت الممثلة الشابة فلورنس بيو غلاف العدد الجديد من مجلة Vogue Australia، مع اجرائها لجلسة تصوير مميزة، ظهرت بها بعدد من الإطلالات الأنيقة، ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها فلورنس بيو للعدد، المقرر صدوره لشهر نوفمبر المقبل، وسيشهد حديث لفلورنس عن حياتها الخاصة ومسيرتها المهنية التي كان آخر ما حققته به، ظهورها ضمن ابطال فيلم "أوبنهايمر".

مشاريع جديد

وكانت قد ظهرت فلورنس ضمن أبطال فيلم The Wonder، المقتبس من رواية طرحت عام 2016، كتبتها المؤلفة Emma Donoghue، والرواية حملت العنوان نفسه، وتدور أحداثها حول فتاة في عمر الـ 11، تتمتع بقوى غير تقليدية تمكنها من العيش بصحة كاملة على الرغم من امتناعها عن الطعام لشهور متعاقبة، الأمر الذي لا يجد له المحيطين بها تفسيرا مقنعا.

وفلورنس بيو في الفيلم تجسد شخصية ممرضة باسم Lib Wright، يتم ارسالها للقرية التي تعيش بها هذه الطفلة التي تعاني من هذه الحالة النادرة، حتى تحقق في الأمر وتستدل على اسباب حالتها الفريدة التي شغلت عالم الطب، والحقبة الزمنية التي تدور بها احداث الفيلم، اثناء عام 1862، وهي نفس الحقبة الزمنية التي دارت بها احداث الفيلم التاريخي السابق لفلورينس باف مع ايما واتسون وسيرشا رونان.

أعمال مستقبلية

وفي الوقت الحالي، تستعد النجمة الشابة فلورنس باف لمستقبل واعد عبر مجموعة أعمال مميزة تستعد للظهور بها ضمن عالم مارفل السينمائي، بعد توقيعها لعقد بقيمة 10 ملايين دولار للظهور في عدد مختلف من الاعمال المستقبلية، وأبرز الأعمال المنتظرة اتي ستظهر بها فلورنس بيو ضمن عالم مارفل السينمائي، المشروع الضخم الذي سيطرح بعنوان thunderbolts.