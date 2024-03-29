نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تعرف على أبراز احداث الحلقة 18 من مسلسل المعلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، التي تُعرض حصريًا على قناة الحياة وعلى منصة Watch It، أحداثًا متطورة، كما شهدت الحلقة اتفاق ابن الريس غريب مع المعلم، حيث جهز له السمك ليأخذه، ثم اتفق المعلم مع شوقى بيه مدير مكافحة المخدرات، ليبدأوا في وضع خطة لضبط شحنة المخدرات عن طريق المعلم.

أعطى "منعم"، ابن المعلم "بشر"، 350 ألف جنيه للمعلم، حتى يشتري السمك من السويس ويصبحون شركاء في المحل، لكن المعلم رفض العرض، وأصر بشر على منحه الأموال حتى يجدد تجارة السمك للمعلمين مرة أخرى، وبعد إصرارهم، وقراءتهم الفاتحة، قبل الجميع.

و تجمع الجنتل، ومنذر رياحنة، وإنتصار، وسلوى خطاب، لبيع كل أصولهم، ودخول بعض الشركاء في عملية مخدرات كبيرة في عرض البحر، واتفقوا على وضع المخدرات في سيارة السمك الخاصة بالمعلم.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان شارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل "بابا المجال".

مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.