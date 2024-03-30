نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من حقي رد الإهانة والسب.. أبرز تصريحات محمد حماقي مع عمرو أديب في "بودكاست بيج تايم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المطرب محمد حماقي ضيفا على الاعلامي عمرو اديب في بودكاست Big Time، وكشف اسرار حياته.

وأكد أنه يكره الأشخاص الذين لايراعون للغير وقال:" لا بد من رد الإهانة والسب لأن هذا حقي، واتعجب ممن يهاجموني ويتلفظون بأفظع الكلمات لمجرد اختلاف الاراء".



وأضاف:"لا زم أطلع أرد على من يشتمنى، وأنا أحب أقعد في صمت ولما اتاكد من أي موضوع بطلع أكلم ".



وتابع:" الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وبلاش ننظر على بعض".



آخر أعمال محمد حماقي



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد حماقي أغنية حبيت المقابلة من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، وكريتيف يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

تفاصيل أغنيةدلعنا كثير

وأغنية دلعنا كتير، لـ حماقي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

وجاءت كلمات أغنية دلعنا كتير لـ حماقي على النحو: دلّعنا كتير نتدلّع بقى، دي فرصة عمر جديد اتلقى، وعملت حاجات اعمللي حاجات، وزي أنا بقى ما اديتك هات، قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني، قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني، قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه، هننا كتير قدمنا العسل، واللي لا يمكن يحصل أهو حصل، وأنا برضه كمان محتاج روقان، حنية تكفي ميتين فدان.

