تامر حبيب: هاني خليفة قدم لنا وجبة دسمة في مسلسل بدون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:29 مساءً - أعرب السيناريست تامر حبيب عن إعجابه الشديد بالأداء الرائع الذي قدمه المخرج هاني خليفة بمسلسل 'بدون سابق إنذار' بطولة أسر ياسين وعائشة بن أحمد، الذي يُعرض خلال النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الجاري.

ونشر تامر حبيب بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «مش هزار والله، هاني خليفة نفسه حلو قوي في الإخراج، ويفتح النفس، وميخليكش تقوم غير وأنت متكيف من الوجبة الدسمة اللي طابخها بمزاج مهما كانت الظروف.. ينصر دينك يا خليفة».

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول أسرة بسيطة تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشاف إصابة مرض ابنهما الوحيد بسرطان الدم، حيث يوجهان العديد من الصعوبات والتحديات لإنقاذ حياة ابنهما، إذا يحتاج الطفل إلى إجراء عملية نقل نخاع عظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار يضم في بطولته كل من آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، وأحمد على ماهر، وحنان سليمان، وإسلام حافظ، ونهال عنبر، وجهاد حسام، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج هاني خليفة، وسيناريو وحوار كل من عمار صبري وكريم الدليل وسمر طاهر.