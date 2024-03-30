نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي: "اعتذرت أنا وسمية الخشاب من الظهور مع رامز لأن عارفين هيجبنا ويضحك علينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت ريم البارودي في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، عن حقيقة ظهورها مع سمية الخشاب في حلقة واحدة من برنامج رامز جاب من الآخر.

تصريحات ريم البارودي:

وقالت ريم:" كنت هيبقي ضيفة في برنامج رامز جلال، وسمية كلمتني وقالتلي هنعمل حلقة حلوة وكانت عارفه أنه مقلب، ولكن اعتذرت قبلها علشان عيب، جايبنا علشان يضحك علينا الوطن العربي، إهانة متعمدة، ويقول حريم فلان».

آخر أعمال ريم البارودي

يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في حكاية بنات السباعي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.