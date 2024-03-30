مؤلف "حق عرب": "كتبت كل حلقة في المسلسل كأنها فيلم.. وأحمد العوضي رقم 1 في الأكشن" (حوار)

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أحمد جودة - القاهرة - "حق عرب" مستوحى من قصة سيدنا موسى وفرعون.. واستغرقت في كتابته 3 أشهر

الفرق بين العوضي ومنافسيه في الأكشن كبير جدًا

لزمات العوضي في "حق عرب" من تأليفه

حرصت على كتابة آخر حلقة بعد سماع توقعات الجمهور وسيكون بها زخمًا كبيرًا في الأحداث

اختارت حي "المغربلين"؛ لأنه عريق وحكاية المسلسل وشخصياته تُشبهه

رياض الخولي هو رُمانة ميزان "حق عرب".. ووفاء عامر كانت بتقرأ أفكاري

نجاح أي عمل هو سيناريو جيد في المقام الأول بلا شك، ثم تأتي باقي عوامل النجاح وتلعب دورها؛ لكي يخرج عمل متكامل الصنع كما شاهدنا في مسلسل "حق عرب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصد ردود أفعال إيجابية من الجمهور والشارع المصري، بفضل أحداثه المشوقة والمثيرة التي جذبت الجمهور من الحلقة الأولي.

ولم تكن حلقات المسلسل من وحي خيال المؤلف فقط، إنما أيضا مستوحاه من قصة سيدنا موسي وفرعون بعد خضوعها لمعالجة درامية، كما أكد السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب، في حواره مع "دوت الخليج الفني"، والذي تحدث فيه عن كواليس المسلسل وتجربته مع النجم أحمد العوضي وباقي صناع العمل وأشياء أخرى وإلى نص الحوار.

في البداية.. كيف جاءت فكرة المسلسل والتجربة مع الفنان أحمد العوضي؟

تحدث معي الفنان أحمد العوضي، واقترح عليّ العمل معًا خلال هذا العام، وجلسنا وفكرنا في الشكل المختلف الذي يمكن أن يظهر به العوضي، فقررنا الإبتعاد عن شخصية الصعيدي وتقديم شخصية شعبية، وفكرنا كثيرًا حتى وصلنا إلى الشكل الحالي للشخصية والمسلسل.

وهل المسلسل مستوحى بالفعل من رواية أوديب ملكًا؟ وكم استغرق وقت الكتابة؟

استغرقت في كتابة المسلسل ثلاثة أشهر، والمسلسل مستوحى بشكل أكبر من قصة سيدنا موسى وفرعون، عندما أُخُبر فرعون بنبوءة تنبئ بميلاد طفل من أهل البلدة سيقتله، فقام فرعون بالأمر بقتل جميع الأطفال المولودة، و"أوديب ملكًا" هي أسطورة يونانية، والمسلسل يتضمن بعض الأحداث منها، لكن قصة مسلسل "حق عرب" ستكون مختلفة وبشكل معاصر.

وكيف تقيّم تجربتك في التعاون مع الفنان أحمد العوضي؟

أحمد العوضي من أهم الممثلين في مصر، هو الممثل رقم واحد في الأكشن، والفرق بينه وبين أقرب منافسيه كبير جدًا، ومن معرفتي بمعظم ممثلي الأكشن في مصر، فإن المسافة بينهم وبين أحمد العوضي شبه معدومة؛ لأنه في مكانة مختلفة في مجال الأكشن، فهو يمارس رياضة الكونغ فو والكاراتيه منذ صغره، والوحيد الذي يمتلك الجسم واللياقة البدنية التي تؤهله لأداء مشاهد الأكشن بشكل مقنع، وكنت سعيد إني بعمل معه أكشن؛ لأنه هيتصدق، وهو من أكثر الممثلين الذين لديّ كيمياء معه، وهو أخ وصديق عزيز لي.

الفنان أحمد العوضي

وهل طلب الفنان أحمد العوضي بعض التغييرات على السيناريو؟

بالتأكيد أي نجم له الحق في إبداء رأيه في السيناريو، وقد يكون لديه وجهة نظر مختلفة، ونحن فريق عمل واحد، ولا يتمسك أي شخص بأفكاره بشكل مطلق، و"اللزمات" التي يُرددها "عرب" في المسلسل من تأليف أحمد العوضي.

تسيطر المسلسلات القصيرة على السباق الرمضاني.. هل كانت قصة المسلسل تسمح بكتابتها في 15 حلقة فقط؟

قصة المسلسل لا تصلح لأن تكون قصيرة، فقد بذلت جهدًا كبيرًا لكتابة الأحداث في 30 حلقة فقط، والجمهور سيشاهد الحلقة الـ30 وسيكون بها زخمًا كبيرًا في الأحداث، وأنا أكره الملل في المسلسلات وعندما كتبت المسلسل في 30 حلقة كنت متوقع أنه لن يكون مملًا وملئ بالأحداث.

وهل كنت تتوقع ردود الأفعال الإيجابية على المسلسل؟

كنت أتوقع منذ البداية أن ينجح المسلسل، لأنني بذلت جهدًا كبيرًا فيه، ومن الصعب كتابة مسلسل مكون من 30 حلقة وتكون جميعها مشوقة وتحتوي على أحداث، واشتغلت على كل حلقة كأنها فيلم، وكنت أعلم أنه من الصعب على أي شخص أن يواكب ما نقوم به.

والحمد لله ردود الفعل في الشارع إيجابية جدًا، ويكتب الناس الجمل التي يقولها أحمد العوضي في المسلسل على التكاتك والميكروباصات والمقاهي، وبناءًا على البيانات التي تصلنا، مسلسل "حق عرب" هو الأكثر شعبية في رمضان، والأعلى مشاهدة في الخليج، وهو من المسلسلات التي حققت أعلى نسبة مشاهدة على منصة "واتش إت" هو ومسلسل "الحشاشين".

محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب

وهل حرصت بالفعل على كتابة آخر حلقة من المسلسل بعد سماع ردود أفعال الجمهور؟

نعم، كان لدي رغبة في تأجيل تصوير مشاهد من الحلقة الأخيرة حتي ننتهي من تصوير جميع مشاهد الحلقات الأخري؛ لأني أريد سماع ردود أفعال الجمهور في الشارع، وفهم توقعاتهم وتخيلاتهم حول نهاية المسلسل، وبالفعل قومت بهذا وانتهينا من تصوير آخر حلقة يوم الخميس الماضي.

ومن كان مسؤولًا عن ترشيحات طاقم العمل؟

مسؤولية ترشيحات طاقم العمل كانت مشتركة بيني وبين المخرج إسماعيل فاروق وأحمد العوضي وشركة الإنتاج، ولم يكن هناك شخص واحد مسؤول عن الترشيحات، بل تم التعاون بين جميع الأطراف.

وما سبب اختيار حي المغربلين ليكون مسرحًا للأحداث؟

اختارت حي المغربلين لأنه من الأحياء العريقة في مصر القديمة، ووجدنا أن حكاية المسلسل وشخصياته تتشابه مع طبيعة هذا الحي.

وكيف رأيت تجربتك في مسلسل حق عرب بشكل عام؟

أنا سعيد جدًا بتجربتي مع جميع الممثلين، وإن شاء الله نلتقي في أعمال أخرى، دينا فؤاد أدت دور "حنان الغرباوي" بشكل ممتاز وعلى أكمل وجه، والأستاذ رياض الخولي ممثل من العيار الثقيل، وهو رُمانة ميزان حق عرب، وكارولين عزمي تميزت بخفه دمها في الكواليس وأدت دورها على أكمل وجه أيضًا، ودنيا المصري، وإبراهيم السمان، ومحمد أحمد ماهر، ووليد فواز، وسلوى عثمان وباقي طاقم العمل، جميعهم كانوا ممتعين، وأوجه الشكر للشركة المتحدة وشركة سينرجى.

أبطال مسلسل حق عرب

شاهدنا أكثر من موقع تصوير تعرض للحريق.. ما رأيك في قيام صناع العمل بالتحضير لمسلسلات رمضان في وقت قصير؟

بالتأكيد هذا يعطل استمرار العمل، ويتعرضون لخسائر مادية كبيرة، وربنا يكون في عونهم الواحد بيشفق عليهم؛ لأن الجميع يبذل مجهودًا كبيرًا، والواحد كان حزين، لكن شركة الإنتاج القوية قادرة على معالجة المشاكل بسهولة، وشركة المتحدة هي أهم شركة إنتاج في الوطن العربي، وتمكنت من تخطي هذه المشكلة، وبالتأكيد صعب للغاية تصوير العمل قبل رمضان؛ لأنه يتحكم بنا نظام قنوات وبيع وشراء، ويتم دفع ملايين، والمنتج يجب أن يكون ضامن البيع أولًا.

كيف تقيّم تجربتك في العمل مع الفنانة وفاء عامر؟

وفاء عامر ممثلة عبقرية ورائعة، وكانت قادرة على نقل جميع المشاعر من خلال عينيها، وعملت دورها بشكل رائع، وهي من أكثر الممثلين الذين نقلوا المشاعر التي كتبتها في السيناريو بشكل جيد ومثلما أريد وكأنها كانت تقرأ أفكاري.