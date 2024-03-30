نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن وأول ظهور لابنتها الصغرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير داخل احد مولات الشيخ زايد.

أبرز الحاضرين في عيد ميلاد ريهام سعيد

كان ضمن الحضور المنتج جمال العدل،سوسن بدر ،محمود عبد المغنى،نرمين الفقى،نسرين آمين،ممدوح شاهين،إيهاب توفيق ،تامر عبد المنعم ،أحمد عصام وأمينة ابنة ريهام سعيد الصغرى فى اول ظهور إجتماعي لها.. وأكثر من 200 مدعو ممن شاركوا ريهام سعيد الإحتفال بعيد ميلادها.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شاركت مؤخرا وللمرة الأولى بموسم الرياض لتقديم فقرة الشاب المصرى الموهوب أحمد البرنس من ذوى الهمم خلال حفل النجمة مى فاروق ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك عقب تلبية المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشبخ لنداء ورغبة الشاب الموهوب والذى تلقاه عبر برنامج "هى وصبايا".