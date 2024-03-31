نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال سلامة: هذا الفيلم "اتدبح".. مثلث العمل الفني "مقلوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة منال سلامة عن سبب هجوم البعض لأحد الأفلام الشهيرة من إخراج زوجها المخرج عادل أديب.

تصريحات منال سلامة مع شوبير

و قالت سلامة في تصريحاتها لبرنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن فيلم "ليلة البيبي دول" لم يحظ بردود الفعل التي يستحقها بفعل فاعل.

و تابعت: "الفيلم اتدبح مع سبق الإصرار وقام أحد النقاد الفنيين بكتابة مقال نقدي ضد الفيلم تم تناقله في العديد من وسائل الإعلام وقتها كما أن سقف التوقعات الدعائية للفيلم ساهمت في هذا المردود".



في الوقت نفسه أكدت الفنانة منال سلامة أن الفترة الحالية يعاني الوسط الفني من محاولة "تفصيل" الأعمال الفنية للممثلين وهو ما يؤثر على الإبداع في الورق والكتابة.

و أضافت: "المثلث الفني مقلوب يجب أن يعود الإبداع للمؤلف ثم يتابع الورق مخرج جيد ثم بعد ذلك يتم تخصيص الأدوار للممثل المناسب".



برنامج "الوش التاني" يذاع من يوميا في رمضان من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة ومن تقديم الإعلامي أحمد شوبير، ويرأس تحريره وليد عبد السلام، ويضم فريق الإعداد كلا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.