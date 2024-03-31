دراما رمضان 2024.. ملخص الحلقة 20 من "بـ100 راجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة 20 من مسلسل “بـ100 راجل” بأحداث جديدا فى حيث يذهب راضى لـ سونة وإخبارها أنهما سيعملان معها بدلًا من ميشو زوجها، لتوافق سونة، ولكن تطلب منه أن ينقل ملكية محل قطع غيار السيارات من زوجها ميشو لها ليوافق راضي.

يذهب مهران لـ هاني ويخبره بما فعله صقر به ليطلب منه هاني أن يختفي حتى يطلب منه الظهور، ويخبر هاني صقر أنه سيعاقبه على ما فعله دون إذنه بداية من تهريب مشيقة وغالية من السجن لفتحه شركة الحراسة.

تطلب سوزي من عابد أن يتخلى عن منزله ويترك عباس ويذهب معها وتعطيه فرصة للتفكير، وتخبر غالية مشيقة أنها حامل لتفرح مشيقة بهذا الخبر وتذهب لتخبر صقر.

تسأل مشيقة صقر عما قاله هاني، ليخبرها بأنه سيحاسبه على ما فعله دون أذنه، وتخبره مشيقة أنه لكي يقف ضد هاني يجب أن يكون أقوى منه، وأنها ستكشف له السر الذي قالت له أنه يجب أن يفتحه بعد وفاتها، ولكنها ستفتحه الآن لكي يزداد نفوذه في الوقوف ضد هاني.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.



مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

