يسرا: "بخاف من أحلامي واتفاجئت بتحقيق أغنية 3 دقات نحو مليار مشاهدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة يسرا ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.



وقالت: "أنا بخاف جدا ً من أحلامي لأنها بتتحقق، وفي إحدى المرات حلمت اني في المحكمة وبعدين لقيت شخص حقيقي غرق".







وأضافت:" بالنسبة لأغنية 3 دقات،لقيت ناس بتكلمنى عن انني أعمل أغنية مع المطرب ابو فأنا لا أعرفه، فهو طلب اني أقابله فقلت له ليس لدي وقت غير ثلاثة ساعات حد يجيلي عربية تاخذني وترجعني".

وتابعت:" ذهبت إلى الاستديو وسمعت الأغنية وعجبتني وغنيتها،وصورتها بيومين وقولت لأبو لو صوتي حلو حطه ولو وحش بلاش الأغنية، فرد عليا انتي عارفة مين اللي كاتب الأغنية؟ تامر حبيب ".



وقالت:" فورًا أخبرت تامر حبيب بغنائي للأغنية فلم يصدق فقلت له ممكن تضع طبل ومزيكا على الأغنية فوافق عليها ".



و واصلت:" أخبر تامر حبيب نجيب سويرس بأني غنيت الأغنية فتفاجئ وطلب إننا نصور الأغنية، فلم أصدق نجاح الأغنية وتخطيها حاجز المليار مشاهدة ".

أحداث فيلم ليلة العيد

تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.

تفاصيل شخصية يسرا في فيلم ليلة العيد



تجسد الفنانة يسرا في أحداث فيلم ليلة العيد شخصية عزيزة، مراكبية، متزوجة من سيد رجب، القعيد الذي يهاجم زوجته ويعترضها دائمًا بالضرب، لدرجة أن نجله يقف أمامه في أحد المشاهد ويعنفه ويهدده بعدم ضرب زوجته مرة أخرى، وتحاول عزيزة أن تستمع لكل مشاكل الفتيات في الجزيرة وتدفعهن للهروب منها في النهاية تاركات أزواجهن وأهاليهن بسبب الضغوط التي تعرضن لها.



أبطال فيلم ليلة العيد



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبداالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.