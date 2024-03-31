نصار يدخل علي خط النار مع الوزان بالحلقة 20 من مسلسل ”العتاولة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 09:31 صباحاً - عُرضت مساء امس الحلقة 20 من مسلسل "العتاولة"، وشهدت أحداث الحلقة تصاعداً في الأحداث عقب إطلاق النار على "عيسى الوزان - باسم سمرة"، ولكن ينجو من الموت، وخلال أحداث الحلقة يشك "عيسى الوزان" في أن "نصار - أحمد السقا" هو من أطلق النار عليه، ويُحاول التأكد من ذلك.

"عيسى الوزان" يقتل الطبيب المُعالج لزوج والدة "حنة" كما شهدت أحداث الحلقة سعي "نصار"، والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا، للوصول إلى الطبيب الذي كان يُعالج زوج أم "حنة" قبل وفاته، وعقب الوصول إلى عنوان منزله؛ يفاجأ بوفاته وبوجود "عيسى الوزان"، ليخبره بأنه من قتله، ويستمر تهديده لـ"نصار" بأنه إن لم يعطِه التمثال الأثري؛ وأنه سيُبلغ الشرطة عن زوجته "حنة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة، بأنها من قتلت زوج والدتها.

كما ذهب "خضر - طارق لطفي"، إلى "عيسى الوزان" للاطمئنان عليه عقب إطلاق النار، ويُخبره بأنه يشك في شقيقه "نصار" بأنه المتسبب في ذلك، وحينما يتأكد؛ سيقضي على "العتاولة" بشكل كامل، ليؤكد له "خضر" بأنه حقه، ولكن لو اتضح أنه ظالم لـ"نصار" سيكون الانتقام.

فيما جاء ضمن أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "العتاولة" لقاء بين "عاطف - مصطفى أبو سريع، و"سعد" الزوج السابق لـ"شادية" ابنة "سُترة"، وخلال لقائهما؛ يقترح "سعد" أن ينشر فيديوهات ورسائل لـ"شادية"، إلا أن "عاطف" يرفض الأمر، ويطلب منه التركيز على سرقة الذهب الذي تمتلكه "سُترة".

ويذهب "سعد" إلى "شادية" بالمستشفى، وفي المشهد التالي نرى "شادية" تعود لمنزلها بصحبة والدتها "سُترة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فريدة سيف النصر، ومساعدتها "قطة"، وتؤكد عليها بأن الليلة هي ليلة الانتقام من "سعد".

وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب "خضر" إلى "نصار"، ويتحدث إليه بأن قرار التوبة صحيح، ويُريد أن يفعل مثله، ولكن عقب تنفيذهما لآخر عملية سرقة، تضمن لهما مبلغاً جيداً يعيشان من خلاله، في محاولة لإقناع "نصار" بمشاركته بآخر عملية سرقة، وعقب ذلك تكون التوبة.

يُذكر أن مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، هدى الإتربي، حنان يوسف، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.