الفنانة نادية رشاد تكشف سبب طلاقها الحقيقي

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة نادية رشاد، إنها انفصلت عن زوجها وهذا القرار كان مشتركًا، معقبة:" احنا عاملنا اللي علينا، وفضلنا مع بعض، حتى وصول أبنائنا لبر السلامة".

نادية رشاد تتحدث عن زوجها



وتابعت "رشاد"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "دون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن زوجها أب رائع، وبالنسبة لها فهو أستاذها، ولكن هناك بعض الخلافات في السلوكيات، معقبة: "ممكن يكون في حد عايز يفتح الشباك، والآخر عايز يقفل، وبعض التفاصيل الصغيرة التي قد تؤدي إلى عدم التفهم"

ولفتت إلى أن حريصة على التواصل مع زوجها السابق بصفة مستمرة، خاصة فيما يخص الأبناء، معقبة:" احنا أصدقاء جدًا".

نادية رشاد:الكتب بالنسبة لي حياة وهما دول أصدقائي



ولفتت إلى أنها حريصة على القراءة بكثرة، وهذا الأمر كان يضايق زوجها، متابعة:" الكتب بالنسبة لي شغف وصل إلى مرحلة الإدمان، الكتب بالنسبة لي حياة، هما دول أصدقائي".