نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|صفاء جلال: "مشهد موت داوود هو السبب في موافقتي على المداح 4 واؤمن بوجود الجن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر مسلسل "المداح أسطورة العودة" واحدًا من الأعمال الدرامية البارزة التي تحظى بشعبية كبيرة في عالم الدراما العربية، حيث يمزج بين الإثارة والتشويق والعواطف الإنسانية، ومن بين الشخصيات المميزة في هذا العمل تبرز شخصية الأم داوود التي قدمتها الفنانة صفاء جلال بمهارة وعمق وبرغم ظهورها كضيف شرف إلا أن كان تأثيرها قوي وظهورها لافت وحرص دوت الخليج الفني على التواصل معاها للحديث عن دورها وكواليسه

حيث أكدت في تصريح خاص إنها شعرت بفخر واعتزاز على تجسيدها لهذا الدور، وأشادت بتفاعلها الإيجابي مع الشخصية واستمتاعها بالمشاركة في مسلسل يحظى بشعبية واسعة مثل "المداح" ومع نجم مثل "حمادة هلال"

أما عن تعاونها مع يوسف حمادة هلال وتجسيدها لدور والدته في المداح فقالت: "يوسف وُلِدَ مُحْتَرَمًا جدًا ومهذبًا للغاية، ووالديه نعم الله عليهما في تربيتهما الجيدة كما إنه مجتهد وسعى جاهدًا لتطوير نفسه وأخذ دروسًا كثيرة وبذل مجهودًا كبيرًا لتأديه الدور وكنتُ سعيدةً جدًا به، وأخبرته إنني تعاونت مع والده حمادة هلال عندما دخل التمثيل أول مرة في مسلسل "بدارة" والآن أنا أتعاون معه في أول أدواره هو الآخر وطلبت منه عندما يكون نجمًا في المستقبل يذكر أن تجربته الأولى كانت معي".

صفاء جلال تتحدث عن العالم الآخر

كما تطرقت جلال للحديث عن العالم الآخر وقالت: "أؤمن بالسحر والجن والأمور الأخرى، وقد تعرضت لأمور كثيرة ولكن الحمد الله، الله دائمًا ينقذنا بلطفه ما دام نواظب على قراءة القرآن والصلاة والاذكاء فهو يحمينا من شرور الأشرار والأناس الذين يقومون بأفعال شنيعة مثل الموجودين بالمداح".

وتحدثت صفاء عن أصعب مشهد جسدته في المسلسل فقالت: "بالطبع أصعب مشهد هو موت الولد، هو مشهد صعب جدًا لأي امرأة أن تتخيل نفسها أمًا لطفل يموت ولا يمكنه رؤيته مرة أخرى فكان صعب ومؤلم وربما هذا المشهد هو السبب في موافقتي على الدور، وأنا أرى بالفعل أن فتحي عبد الوهاب يجسد دور المسيح الدجال (سميح) ومن المؤكد أن الناس ستصدقه بسبب مظهره الجميل وكلامه المعسول وقيامه بالمعجزات وأتمنى أن يحمينا الله من المسيح الدجال ويشفينا من الشرور المحيطة"

تقديم أكثر من الجزء يخفق من العمل أم يزيد نجاحه.. صفاء جلال تجيب

صرحت عن رأيها في هذا الأمر قائلة: "المسلسلات التي تتألف من عدة أجزاء، مثل مسلسل "المداح" هي في الواقع مبتكرة، لإن إذا كانت تُعيد تقديم نفس الأحداث في كل جزء، فلن تجذبكِ لمتابعتها بعد المرة الأولى ولكن، لا أقصد أن أقول إن عدد المشاهدين لمسلسل "المداح" قليل، بل على العكس تمامًا، فأنا مشتركة في 3 مسلسلات في الماراثون الرمضاني" صلة رحم"، و"صيد العقارب"، و"المداح"، والجمهور يناديني بـ اسم "ام دواود" فقط مما يُظهر نجاح المداح ووجود جمهور كبير جدًا له.



وفي سياق آخر، تحدثت "جلال" عن القضية التي تريد مناقشتها على الشاشة التي لم تقدم بالقبل فقالت: لديّ العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها ولكن في الحقيقة أعجبني كثيرًا القضية التي قدمتها منى زكي في السنة الماضية، في تحت الوصاية، لأن لدي أصدقاء حقيقيين عانوا من هذه التجربة ويتحدثون معي عنها دائمًا وآمل أن نتمكن من حل هذه المشكلة في المرة القادمة، وأن يكون الله مع النساء الشابات اللواتي يعانين عقب وفاة أزواجهن".



تفاصيل الجزء الرابع من المسلسل

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج