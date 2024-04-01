نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء قمر: 'فيلم عبده موتة حقق إيرادات مفيش فيلم تاني عملها في وقته.. وهذه حقيقة ترشحي لدور سارة سلامة في ابن حلال' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة وفاء قمر، تفاصيل دخولها الوسط الفني، ومشاركتها في مسلسل ابن حلال بطولة الفنان محمد رمضان.

وقالت وفاء قمر، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا درست في معهد فنون مسرحية، وأول عمل ليا كان الحرافيش مع أستاذ كمال أبو رية وأستاذة وفاء عامر، وبعدين خدت فرص كتير.

وعن ترشيحها لمسلسل ابن حلال، فأوضحت وفاء قمر: جمعني صداقة بمحمد رمضان وكانت معاه في فيلم عبده موتة، وبعدين كلمني وقالي أنه بيعمل مسلسل والشركة بتعمل كاستينج ولو حابة تشاركي اعملي كاستينج وشوفي يمكن ربنا يوفقك.

وتابعت: بالفعل روحت الشركة وقابلت المخرج وعملت كاستينج على دور ميمي وتاني يوم كلموني والحمد اتوفقت، وكنت متوقعة نجاح شخصية ميمي، ومش حقيقي اني اترشحت لدور سارة سلامة.

أما عن فيلم عبده موتة: الفيلم نجح جدا وحقق إيرادات عالية أوي في وقت مكنش في أفلام بتحقق الإيرادات دي، وعلى قد ما نجح على قد ما اتهاجم.

وتابعت: محمد رمضان زكي جدا وعارف هو بيعمل إيه من أول ما بدأ لغاية دلوقتي، وأنا دايمًا على تواصل معاه ولو في دور مناسب ليا أكيد هيرشحني.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات